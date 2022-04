"Diletta Leotta condurrà un nuovo programma a Mediaset"

Nella prossima stagione televisiva Diletta Leotta potrebbe passare a Mediaset. È quanto si legge su Vero Tv, che fa sapere: "Stando a insistenti indiscrezioni, la conduttrice siciliana portebbe diventare la padrona di casa di un nuovo format in onda su Italia Uno, incentrato su intrattenimento allo stato puro. Accanto a lei un gruppo di comici". Non sarebbe la prima volta che la Leotta si mette alla prova con un programma leggero: in passato ha condotto Il contadino cerca moglie su Fox Life ed è stata valletta di Amadeus al Festival di Sanremo 2020.