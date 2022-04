Belen e Soleil, è gelo! Cosa è successo dietro le quinte de Le Iene

Tensione tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite di una puntata de Le Iene , programma che da qualche tempo conduce la soubrette argentina. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la freddezza di Belen nei confronti di Soleil: la Rodriguez ha fatto la lista degli ex famosi dell'italo-americana tralasciando il fratello Jeremias , che ha amato la Sorge nel 2019. Ma non è finita qui perché sembra che dietro le quinte della trasmissione non sia andata meglio...

L'ultimo gossip su Belen e Soleil

Il settimanale Chi ha infatti rivelato che "l'aria negli studi Mediaset era gelida". A quanto pare Belen e Soleil non si sopportano proprio. Non solo per via di Jeremias ma pure per l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, ex di entrambe. Al momento le dirette interessate non hanno né confermato né smentito la reciproca antipatia. In passato però la Sorge ha espresso belle parole nei confronti dell'ex cognata e l'ha addirittura definita una brava cuoca.