"Elodie si sta riavvicinando a Marracash": ritorno di fiamma?

Elodie e Marracash: i motivi della rottura

Perché Elodie e Marracash hanno deciso di mettere la parola fine al loro legame? La coppia aveva deciso di vivere il loro rapporto senza mai andare a convivere, mantenendo così i propri spazi e la propria indipendenza. In un'intervista la Di Patrizi riferiva di non essere mai riuscita a pensare a lei e al suo ex come genitori: "Troppo assoluto quello che ci unisce". I due, senza mai scendere nei particolari, hanno lasciato intendere che a causare la rottura della loro love story siano stati i reciproci caratteri, complessi e tumultuosi, che li avevano fatti allontanare.