Beckham, altro matrimonio in vista: "Romeo vuole sposare Mia"

Romeo Beckham pronto per il matrimonio

"Sposarsi in giovane età e velocemente sembra ormai una costante a casa Beckham. Romeo e Mia sono molto innamorati e si definiscono anime gemelle. Lei ha un gran feeling con Victoria", ha spifferato un insider. Secondo la fonte il figlio di David Beckham non fa altro che parlare di mettere su famiglia con la sua futura moglie subito dopo il matrimonio. In più pare che Romeo abbia deciso di aspettare a fare la proposta di fidanzamento alla Regan per non rubare la scena al fratello maggiore Brooklyn, di cui è stato testimone di nozze. L'annuncio ufficiale, quindi, dovrebbe avvenire a breve. Molto probabilmente il sì di Romeo e Mia sarà più intimo e verrà organizzato nel Regno Unito.