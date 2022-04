Marracash a casa di Elodie: è di nuovo amore!

Elodie e Marracash sono tornati a frequentarsi . I rumors che si rincorrevano da giorni sono stati confermati da alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi, che sembrano non lasciare spazio a dubbi. Il rapper è stato immortalato dai fotografi mentre usciva dall'abitazione della cantante a Milano. L'ex di Amici e il collega si conoscono dal 2019, quando si sono incontrati per incidere insieme la hit radiofonica Margarita.

Perché si erano lasciati Elodie e Marracash

Elodie e Marracash si sono allontanati lo scorso ottobre. “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai tra di noi è finita? Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso”, ha spiegato in un'intervista di qualche tempo fa la Di Patrizi. Per un breve periodo la 32enne ha frequentato il manager della maison Armani Davide Rossi, ma ora - a quanto pare - ha deciso di fare un passo indietro...