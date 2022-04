X Factor, dopo Fedez anche Ambra Angiolini tra i giudici?

Dopo la conduzione del Concerto del Primo Maggio e il debutto su Disney+ con Le Fate Ignoranti La Serie, per Ambra Angiolini si prospetta un nuovo ed importante progetto lavorativo: X Factor 2022 . L'attrice pare sia in trattativa per sedere al fianco di Fedez e Manuel Agnelli al banco dei giudici del programma. A spifferare la notizia è stato il sito Dagospia, dove si legge: "X Factor revolution, il talent show di Sky cambia per rilanciarsi".

Ambra Angiolini a X Factor: "Trattative avanzate"

Sul portale si legge: "Non solo il ritorno di Fedez in giuria, spunta il nome dell'attrice e conduttrice Ambra Angiolini, trattativa in fase avanzata". L'ex di Allegri quindi potrebbe far parte del cast della nuova edizione. Nella giornata di mercoledì 27 aprile è stata ufficializzata la partecipazione del marito di Chiara Ferragni, che ritorna 'a casa' dopo quattro anni di assenza. "Fedez sarà uno dei giudici di X Factor 2022: torna al tavolo uno dei nomi che hanno fatto la storia dello show", si legge nel comunicato ufficiale per poi proseguire con: "Nell'edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice di X Factor e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno".