Alba Parietti in love, nozze a 60 anni? Il gossip

Alba Parietti avrebbe ritrovato l'amore a 60 anni : la sua nuova fiamma sarebbe un manager romano , estraneo al mondo dello spettacolo. Fino a qualche giorno fa, non si sapeva ancora nulla della sua identità. Stando ai rumors che circolano in rete, sebbene la showgirl si dichiari single, l'idillio tra i due andrebbe avanti già da qualche tempo . Ma la coppia avrebbe deciso di tenerlo segreto. Secondo il settimanale Chi, la madre di Francesco Oppini avrebbe instaurato una relazione con un uomo di nome Facio, conosciuto a una serata tra amici.

Alba Parietti sarebbe di nuovo innamorata

Dei due ci sarebbero anche degli scatti che li ritrarrebbero in teneri atteggiamenti. Secondo i meglio informati, l'uomo che avrebbe fatto perdere la testa alla Parietti è Fabio Adami, un uomo molto affascinante appassionato di sport. E pare che già sarebbe avvenuta anche la presentazione al figlio Francesco. Al momento la soubrette, che recentemente ha partecipato a Il Cantante Mascherato, non ha confermato ufficialmente la notizia. Secondo alcune voci di corridoio, i due sarebbero perfino pronti per convolare a nozze. Dopo la fine del matrimonio con Franco Oppini, Alba ha avuto una relazione molto importante con il filosofo Stefano Bonaga, a seguire Christopher Lambert, quindi il principe siciliano Giuseppe Tasca Lanza di Scalea.