Marco e Laura Maddaloni hanno litigato? Strani segnali all'Isola dei Famosi

C'è maretta nella famiglia Maddaloni ? Ai più attenti non è sfuggito il comportamento di Marco nei confronti della sorella Laura e del cognato Clemente Russo . La coppia è protagonista all' Isola dei Famosi 2022 eppure il judoka non ha mai proferito parola sulla questione. Di recente Maddaloni ha ricordato su Instagram la sua esperienza in Honduras - ha vinto l'edizione 2019 del reality show Mediaset - senza però fare accenno ai suoi parenti. Non solo: negli ultimi giorni sono apparsi altri strani indizi...

Lite tra Marco, Laura Maddaloni e Clemente Russo?

Marco Maddaloni non è mai stato presente nello studio dell'Isola per supportare Laura e Clemente e addirittura durante l'ultima puntata del programma ha postato alcune stories in cui guarda Made in Sud su Rai Due anziché la trasmissione di Ilary Blasi. Spulciando bene i vari profili è impossibile poi non notare che Marco non segue né Laura né Clemente. Neppure la moglie di Marco, Romina Giamminelli, è tra i follower dei coniugi Russo che a loro volta non sono "seguaci" di Maddaloni e consorte. Cosa è successo di tanto grave? Si attendono risposte...