Rodrigo De Paul e Tini Stoessel, è già crisi: tutta colpa di China Suarez!

China Suarez di nuovo al centro di un triangolo amoroso. Dopo Icardi e Wanda Nara, l'attrice avrebbe messo in crisi un'altra coppia, quella formata da Rodrigo De Paul e Tini Stoessel. Stando a quanto spifferato in alcuni programmi argentini nelle ultime settimane il rapporto tra l'ex calciatore dell'Udinese e la cantante si sarebbe raffreddato. Pare che Tini, nota in Italia per la serie tv Disney Violetta, abbia scoperto di un presunto flirt tra China e Rodrigo che l'avrebbe mandata su tutte le furie.