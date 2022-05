Sul web gira un'ipotesi clamorosa: "Addio a X Factor e Italia's Got Talent?"

Clamorosa indiscrezione: Sky sarebbe pronta a cancellare definitivamente dal suo palinsesto X Factor e Italia's Got Talent. I due show, come fa sapere Tv Blog, sarebbero troppo costosi e poco redditizi. Sky avrebbe deciso di produrre ancora un’edizione di XF e IGT, per poi abbassare il sipario sui due programmi che in passato andavano in onda su Rai Due e Canale 5.

"Troppo costosi e poco redditizi"

"X Factor costa troppo e non rende quanto costa. Per lo stesso motivo di cui sopra, non ci dovrebbe essere neppure più una nuova edizione di Italia’s got talent”, si legge sul portale. In ogni caso in autunno il talent show ritornerà in tv con una nuova giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e un quarto giurato da definire.