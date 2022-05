GF Vip 7: perché Signorini ha deciso di cambiare le opinioniste

Rivoluzione alla settima edizione del Grande Fratello Vip , in partenza su Canale 5 a fine settembre. Stando a quanto spifferato da Dagospia nello studio del reality show non ritroveremo le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe . La moglie di Bonolis aveva già confermato il suo addio, dettato dalla volontà di dedicarsi ad altri progetti, mentre la seconda si è sempre detta propensa per un bis dopo l'esperienza da concorrente. Ma sembra che Alfonso Signorini, conduttore e autore del GF Vip, abbia rifiutato l'invito optando per un radicale cambiamento. Il motivo di questa scelta? A quanto pare "alzare il livello della trasmissione"...

Le altre novità sul GF Vip 7

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip sono iniziati i provini per il cast. In rete sono trapelati i nomi dei primi pababili gieffini: Patrizia Groppelli, Sandra Milo, Alvaro Vitali, il famoso Pierino, Wilma Goich e Pamela Prati (che ha partecipato al programma nel 2016). Non ci sarà invece Veronica Cozzani: la madre di Belen Rodriguez ha ammesso che non si sentirebbe a proprio agio nella Casa più spiata d'Italia. Il GF Vip 7 partirà il prossimo lunedì 19 settembre.