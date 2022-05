Anna Tatangelo di nuovo fidanzata: l'ultimatum a Livio Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbero tornati insieme: i due cantanti sarebbero riusciti a superare la piccola crisi che li avrebbe travolti qualche settimana fa. Secondo quanto spiffera il settimanale Chi, però, pare che l'ex compagna di Gigi D'Alessio abbia posto un ultimatum al nuovo fidanzato. "Dopo un mese di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì", fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini. I diretti interessati, almeno per il momento, non hanno proferito parola.