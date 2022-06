Belen, l'ex Antonino ritrova l'amore con una concorrente di Pechino Express

La vita di Antonino Spinalbese va avanti senza Belen Rodriguez. A un anno dalla nascita della figlia Luna Marì i due non stanno più insieme. La soubrette ha ripreso a frequentare l'ex marito Stefano De Martino; il 27enne è stato invece beccato in teneri atteggiamenti con un'altra donna. Spinalbese è stato paparazzato da Chi mentre bacia a Milano la modella brasiliana ed ex concorrente di Pechino Express Helena Prestes. Seduti al tavolino di un bar si lasciano andare a coccole e passionali effusioni.