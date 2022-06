"Putin sarà presto operato per un tumore al pancreas"

Trapelano nuove indiscrezioni sulla presunta malattia di Vladimir Putin. Secondo quanto rivelato dal giornalista israeliano Mark Kotlyarsky, citato dall'agenzia di stampa ucraina Unian, il leader russo starebbe facendo da tempo i conti con un tumore al pancreas . Pare che a breve sarà operato: l'intervento dovrebbe avvenire al centro nazionale per la ricerca sul cancro "N.N. Blokhin" di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche.

Putin ha un tumore al pancreas?

In un'intervista al canale We Can Explain, Kotlyarsky ha affermato che uno dei suoi informatori proviene da ambienti medici della capitale russa, mentre un altro lavora nell'amministrazione del Cremlino. Secondo le fonti, dunque, il Cremlino starebbe lavorando allo scenario peggiore: se la prognosi dovesse essere avversa, la Russia potrebbe essere temporaneamente guidata da un organo di governo collettivo, il Consiglio di Stato.