Shakira e Piqué, l'attacco d'ansia e l'ambulanza: cos'è successo

Per Shakira non c'è pace : la popstar, che starebbe vivendo un momento di crisi con il compagno Gerard Piqué a causa di un presunto tradimento, avrebbe accusato un malore nei giorni scorsi quindi sarebbe stata trasferita in ospedale. A lanciare la notizia è stata la rivista spagnola Hola!, dove si legge che la cantante colombiana avrebbe avuto un malessere, prima della divulgazione dei rumors riguardanti la presuta separazione.

Il malore di Shakira

Stando alle notizie riportate quindi dal magazine spagnolo, l'artista, che da anni ormai vive a Barcellona, dopo un attacco nervoso sia stata trasportata in ambulanza alla clinica Teknon. Sempre sul magazine sono state pubblicati degli scatti della cantante mentre si lascia andare ad un pianto disperato, sostenuta proprio dal compagno Gerard Piqué. Stando ai rumors che si rincorrono in rete, il giocatore l'avrebbe tradita con una ragazza di venti anni, studentessa e hostess. Negli scatti pubblicati si vede anche la madre della cantante, intenta a rasserenare la figlia, con scarsi risultati. Lo sportivo e la mamma d Shakira hanno quindi seguito in macchina l'ambulanza fino alla clinica, non lasciando quindi mai sola la popstar.