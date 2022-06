Diletta Leotta: fuga d'amore col nuovo fidanzato Giacomo Cavalli

Continua la love story tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli . La coppia è stata pizzicata dai paparazzi di Chi all'aeroporto di Malpensa in direzione Palma di Maiorca. Una fuga d'amore per i due, che si frequentano dallo scorso autunno. Al momento nessuna foto o dichiarazione ufficiale sui social network ma Diletta e Giacomo, a detta dei beninformati, sono più complici e affiatati che mai. La conduttrice di Dazn ha così archiviato l'attore turco Can Yaman , al quale era legata lo scorso anno.

Chi è Giacomo Cavalli

28 anni, due meno di Diletta Leotta, Giacomo Cavalli è figlio del noto velista Beppe. È laureato in Economia e Gestione Aziendale. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman. Per un periodo ha provato a seguire le orme paterne, ottenendo il titolo di vicecampione del mondo juniores di vela.