Grande Fratello Vip 7: Signorini chiama la figlia di Sgarbi

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip - in partenza a fine settembre su Canale 5 - potrebbe esserci anche la figlia di Vittorio Sgarbi. Stando a quanto si legge su Novella 2000 Alfonso Signorini, autore e conduttore del programma, starebbe facendo il possibile per avere nella Casa più spiata d'Italia la giovane Evelina. Al momento la ragazza sarebbe piuttosto titubante e propensa per un rifiuto anche se, va precisato "nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…), ma sembra che non sia ancora il momento di lanciarsi".