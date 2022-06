"Diletta Leotta in vacanza con Giacomo ma non ha dimenticato Can Yaman"

Diletta Leotta non avrebbe dimenticato Can Yaman. A spifferarlo The Pipol, che assicura che la presentatrice non ha un nuovo fidanzato. "Nonostante sia volata alle Baleari con l'amico Giacomo Cavalli, è ancora single", fa sapere il portale d'informazione. E poi ancora: "Trascorrerà la sua estate con le amiche e gli affetti più cari. Secondo persone a lei vicine avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can, che non avrebbe mai dimenticato". L'attore turco e Diletta si sono amati per sei mesi: ad oggi non sono mai stati svelati i motivi della rottura.