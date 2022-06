Shakira devastata, Piqué alla nuova fidanzata: "Sei la mia first lady"

Continua a far chiacchierare la rottura tra Shakira e Gerard Piqué , avvenuta dopo dodici anni e due figli insieme. Stando a quanto spifferano i media spagnoli il difensore avrebbe tradito la cantante con una ventenne. Non la storia di una notte bensì una vera e propria relazione clandestina, che avrebbe devastato la popstar. Secondo Informalia la terza incomoda sarebbe la cameriera di una nota discoteca di Barcellona e sarebbe amica di Puig, collega di Piqué.

"Piqué spende ogni sera più di 2mila euro"

Al momento Piqué non è ancora uscito allo scoperto con la sua nuova presunta fiamma, le cui iniziali dovrebbero essere C.C. Nel programma tv Socialité hanno però spifferato che il 35enne si sarebbe dato alla pazza gioia dopo l'addio a Shakira. Ogni sera spenderebbe grosse somme di denaro tra ristoranti e discoteche. "Dai duemila euro in su, ma per lui queste cifre sono ridicole", ha affermato il giornalista Jose Martin.

Shakira, Piqué e una rottura complicata

Shakira e Piqué non sono mai convolati a nozze ma ancora non avrebbero trovato l'accordo per l'affidamento dei figli Milan e Sasha. La cantante vorrebbe infatti lasciare la Spagna - dove si era trasferita per amore del calciatore - e tornare a vivere a Miami, portando ovviamente con sé i due bambini. Di tutt'altro avviso sarebbe lo sportivo, che non vorrebbe stare così lontano dai suoi ragazzi.