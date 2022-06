Sara Carbonero archivia Casillas: il nuovo amore è Nacho Taboada

Sara Carbonero ha ufficialmente archiviato Iker Casillas. A un anno dall'annuncio della rottura la giornalista è stata pizzicata con il nuovo compagno, il cantante Nacho Taboada. È la rivista Hola! a pubblicare gli scatti che ritraggono i due in atteggiamenti ricchi di passione e complicità. Baci e abbracci tra Sara e Nacho per le strade di Madrid, durante una serata con una comitiva di amici. Secondo i beninformati la nuova storia d'amore della Carbonero andrebbe avanti da circa due mesi. La 38enne avrebbe conosciuto il musicista durante il concerto di un'amica in comune.