Antonella Fiordelisi lascia il fidanzato e torna in tv da protagonista

Grosse novità sul fronte sentimentale e lavorativo per Antonella Fiordelisi. Stando a quanto riporta The Pipol la sexy modella e influencer sarebbe tornata di nuovo single. In questi giorni avrebbe mollato il fidanzato Gianluca, che non ha mai presentato ai suoi follower. Una liaison durata qualche mese ma che non avrebbe lasciato il segno nella quotidianità della 24enne di Salerno.