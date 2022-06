Grande Fratello Vip, spunta il nome della "prima concorrente ufficiale"

Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip avrebbero scelto la prima concorrente ufficiale della settima edizione del reality show, in partenza su Canale 5 a settembre. Stando a quanto scrive Mondo Tv 24 sarebbe riuscita a concludere l'accordo Guendalina Canessa . Per l'imprenditrice, influencer e opinionista tv non sarebbe la prima volta nella Casa più spiata d'Italia.

Il ritorno di Guendalina Canessa

Guendalina si è fatta conoscere nella versione Nip del reality show nel 2007 e poi è stata guest star del programma nel 2019, quando è tornata nel bunker di Cinecittà per due settimane come ospite di Barbara d'Urso. Dopo il divorzio da Daniele Interrante, dal quale ha avuto la figlia Chloe, la Canessa ha vissuto una lunga storia d'amore con il cestista Pietro Aradori. Oggi è legata ad un altro giocatore di basket, Claudio Tommasini.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Tanti e diversi i personaggi in lizza per il Grande Fratello Vip 7. Secondo le ultime indiscrezioni potremo vedere nel popolare programma tv: l'ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, Manuela Arcuri, Gigliola Cinquetti, Antonio Razzi, Alvaro Vitali, Pamela Prati. E poi ancora: Federico Fashion Style, Antonella Fiordelisi, Asia Gianese, Max Felicitas, Evelina Sgarbi, Brenda Asnicar. Alfonso Signorini sta valutando anche i nuovi opinionisti dopo l'addio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. In pole position ci sarebbero gli ex coniugi Morgan e Asia Argento.