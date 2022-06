Berrettini, con Meredith è già finita! E spunta Carolina Stramare...

Novità nella vita privata di Matteo Barrettini . Pare sia giunta già al termine la liaison tra il campione italiano e la modella americana Meredith Mickelson. I due non hanno mai ufficializzato il loro flirt ma più volte sono stati avvistati a Roma, la scorsa primavera, in atteggiamenti intimi e complici. La prova della rottura? Entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram, segno che c'è stato un effettivo allontanamento. Intanto Berrettini ha iniziato a seguire un'altra sexy indossatrice: Carolina Stramare , ex Miss Italia. Le forme sensuali della Megan Fox italiana non hanno sicuramente lasciato indifferente il bel tennista...

Il flirt con Vlahovic

Di recente Carolina Stramare è finita al centro del gossip per via di una presunta storia segreta con Dusan Vlahovic. La diretta interessata non ha mai confermato ma neppure smentito. "Perché non vi parlo mai della mia vita sentimentale? Non ho mai parlato della mia vita privata in 7 anni di Instagram. Le cose in grado di destabilizzare il nostro umore vanno preservate. E per quanto io abbia imparato a non dare peso alle cattiverie altrui evito il rischio. Chiamasi amore proprio", si è limitata a dichiarare sui social network.