Grande Fratello Vip, colpo di scena: "Sonia Bruganelli resta!"

Sorpresa alla settima edizione del Grande Fratello Vip . Stando a quanto anticipa Tv Blog, Sonia Bruganelli resterà nel cast del reality show. Più volte la moglie di Paolo Bonolis ha detto addio al programma di Canale 5 ma pare che abbia cambiato idea dopo un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini, autore e conduttore. Nessuna conferma invece per Adriana Volpe, che sperava in un bis nonostante i litigi e le frecciatine con Sonia.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 partirà ufficialmente il prossimo lunedì 19 settembre. Confermato il doppio appuntamento settimanale. In questo periodo Alfonso Signorini è alle prese con il cast. In lizza per varcare la Porta Rossa ci sarebbero: Guendalina Canessa, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, Manuela Arcuri, Gigliola Cinquetti, Antonio Razzi, Alvaro Vitali, Pamela Prati. E poi ancora: Federico Fashion Style, Antonella Fiordelisi, Asia Gianese, Max Felicitas, Evelina Sgarbi, Brenda Asnicar.