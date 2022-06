La clamorosa indiscrezione su Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7

Colpo di scena alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Pare che Orietta Berti sia stata scelta come nuova opinionista del reality show di Canale 5. A riportare la notizia in anteprima è Tv Blog, che parla anche di un accordo in esclusiva, di due anni, tra la cantante e Mediaset. Orietta dovrebbe affiancare Sonia Bruganelli, che è stata riconfermata dopo la buona performance dello scorso anno. In realtà sembra che Alfonso Signorini abbia fatto di tutto per avere Giulia De Lellis, ex concorrente nel 2017, ma che abbia ricevuto un secco no dai piani alti di Cologno Monzese.