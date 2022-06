"Zaniolo, ma quale Kejdis! La nuova fiamma del calciatore è Siria"

Continua a far chiacchierare l'ultima paparazzata che vede protagonista Nicolò Zaniolo. Il settimanale Chi ha beccato il calciatore della Roma a Ponza, a bordo di uno yacht in compagnia di una ragazza con bikini arancione. Secondo la rivista si tratterebbe dell'hair stylist Kejdis Bardhi. In realtà, stando ad alcune informazioni raccolte da Very Inutil People, la giovane con curve da capogiro sarebbe un'altra.