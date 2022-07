Nicola Ventola: la nuova fidanzata è Ariadna Romero?

Novità nella vita privata di Nicola Ventola. Pare che da qualche tempo lo sportivo stia frequentando Ariadna Romero, attrice e modella cubana. A farlo sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccolto le testimonianze di alcuni follower. L'ex attaccante e la soubrette hanno addirittura concesso un selfie insieme ad una coppia di fan nel bel mezzo di un concerto. Sembra che sia Ariadna sia Ventola vogliano tenere il loro rapporto lontano da pettegolezzi e malelingue. Entrambi sono molto riservati: per ora non hanno né confermato né smentito la loro liaison. La Romero in passato ha amato un altro calciatore...