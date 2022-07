Di Maria, la moglie, Tini e De Paul: il gossip che incendia l'Argentina

La storia d'amore tra Rodrigo De Paul e Tini Stoessel continua ad essere al centro della cronaca rosa in Argentina. Una situazione poco gradita a Leo Messi e agli altri calciatori della Nazionale Argentina che avrebbero chiesto all'ex dell'Udinese maggiore discrezione in vista dei prossimi Mondiali di calcio. Di recente, poi, si è parlato di maretta tra Tini, nota in Italia per la serie tv Violetta, e le altre wags, legate da tempo a Camila Homs, ex compagna storica di De Paul. Secondo gli ultimi gossip al compleanno della Pulce la cantante sarebbe rimasta in disparte, esclusa dal gruppo di altre mogli e fidanzate.

Lo sfogo della moglie di Di Maria Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, ha deciso di intervenire in prima persona sulla faccenda e mettere così a tacere tutte le malelingue. La donna ha condiviso le immagini di alcuni portali argentini che riportavano la notizia e ha scritto: "Alcuni di questi siti che inventano fanno solo del male. Il vostro unico obiettivo è distruggere, allontanare. Purtroppo per voi andiamo tutte molto d'accordo". Tini Stoessel ha preferito non commentare la vicenda: l'artista non ha mai pubblicamente parlato di Rodrigo De Paul anche se di recente ha condiviso su Instagram alcuni scatti romantici.