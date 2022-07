LOL 3: tra i nuovi concorrenti anche un naufrago dell'Isola dei Famosi?

Edoardo Tavassi a LOL-Chi ride è fuori?

Il romano è stato uno dei naufraghi più amati grazie alla sua verve e vivacità. Per questo chi di dovere vorrebbe sottoporlo ad un provino per LOL 3. Piccola curiosità: alla seconda stagione del format giapponese ha preso parte Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Tavassi. Una partecipazione di questo tipo darebbe una scossa alla carriera artistica di Edoardo, conosciuto fino a qualche mese fa solo come il fratello di Guendalina Tavassi.