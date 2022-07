De Paul assente alla festa di Paredes: la fidanzata Tini detta legge

C'è maretta tra i giocatori della Nazionale Argentina. Dopo una discussione con Leo Messi Rodrigo De Paul avrebbe avuto dei contrasti pure con Leandro Paredes. Il motivo? L'ex giocatore dell'Udinese non si sarebbe presentato alla recente festa di compleanno del calciatore del Paris Saint-Germain, che si è tenuta lo scorso 29 giugno. "De Paul non è andato al compleanno di Peredes perché Tini si è sentita a disagio alla festa di qualche giorno prima di Leo Messi. Ha dunque deciso di non andare all'altro evento. Negano che sia così ma lei è stata esclusa dalle altre mogli e fidanzate. È stata lasciata in disparte. Non l'accetteranno mai", ha spifferato in tv la presentatrice argentina Mariana Brey. La moglie di Di Maria ha assicurato sui social network di non aver escluso nessuno e di andare d'accordo con tutti ma Tini ha preferito restare in silenzio e la sua assenza - insieme a quella di De Paul - al party di Paredes resta un dato di fatto.