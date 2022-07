Belen Rodriguez scomparsa dai social: cos'è successo?

Belen Rodriguez è ormai da giorni che non pubblica o quasi contenuti e storie su Instagram. La co-conduttrice di Tu si que vales sta facendo preoccupare non poco i fan, che solitamente si allietano con i contenuti (frequenti) pubblicati dalla compagna di Stefano De Martino. In tanti hanno perfino ipotizzato che a causare il comportamento della sorella di Jeremias e Cecilia Rodriguez sia una presunta crisi con il papà di Santiago o con Antonino Spinalbese.