Piqué archivia Shakira e presenta la nuova fidanzata ai figli!

Gerard Piqué non guarda indietro: la relazione con Shakira è ormai morta e sepolta. Il calciatore ha deciso di andare avanti e avrebbe già fatto un passo importante nella sua nuova storia d'amore. Stando a quanto riporta El Periodico, il giocatore avrebbe presentato la nuova fidanzata ai suoi figli, Milan e Sasha, che hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Galeotto sarebbe stato il Balloon World Cup che si è tenuto di recente a Barcellona: i bambini avrebbero chiacchierato con "l'amica speciale" del papà, vestita di nero per l'occasione.

Chi è la nuova fidanzata di Piqué

Pare che Piqué l'abbia presentata ai bambini senza però specificare che si tratta del suo nuovo amore. Al momento poco e niente si sa della ragazza: il suo nome dovrebbe iniziare con la lettera C, dovrebbe avere all'incirca 22 anni e sembra che lavori da qualche tempo con la Kosmos Global Holding, la società dello sportivo. Stando agli ultimi gossip, per anni il 35enne avrebbe vissuto un rapporto aperto con Shakira ma quando ha conosciuto la sua dipendente avrebbe preferito rompere definitivamente con la popstar, con la quale non è mai convolato a nozze.