Chiara Ferragni, quanto costa il resort di lusso in Grecia

Chiara Ferragni ha appena concluso il suo viaggio con gli amici in Grecia, senza Fedez, Leone e Vittoria, che sono rimasti in Italia. Come sempre accade quando si parla dell'imprenditrice digitale, anche stavolta la sua quotidianità in vacanza è stata immortalata in degli scatti, poi condivisi con i suoi ventisette milioni di followers. Un soggiorno che però non è iniziato nel migliore dei modi, visto che la barca utilizzata dal gruppo si è rotta in mare. La location scelta da Chiara Ferragni per trascorrere dei giorni di relax in Grecia è quella dell'incantevole cornice di Hydra.