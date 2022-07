Diletta Leotta e il fidanzato Giacomo Cavalli: la love story continua

La relazione tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non è stata ancora ufficializzata ma è più vera che mai. Dopo il viaggio di coppia a Minorca la conduttrice e il manager-modello sono stati sorpresi dai paparazzi di Chi a casa della bella siciliana. Sulla terrazza dell'appartamento milanese i due si sono mostrati più che mai complici e affiatati, tra scherzi e abbracci. A quanto pare Diletta non è ancora uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato perché vuole proteggere questo amore dopo la chiacchierata liaison con l'attore turco Can Yaman . La frequentazione con Cavalli va però avanti dallo scorso inverno e giorno dopo giorno diventa sempre più importante.

Chi è Giacomo Cavalli

28 anni, due meno di Diletta Leotta, Giacomo Cavalli è figlio del noto velista Beppe. Ha ereditato dal padre la passione per la vela. Nei Mondiali del 2019, prima del Covid, nella gara sull'imbarcazione 49er è stato il migliore tra gli italiani, in coppia con Jacopo Plazzi. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman. Ha sfilato e posato per marchi come: Armani, Tommy Hilfiger, Bulgari, Dolce & Gabbana, Liu Jo. Si è laureato a Brescia in Economia e gestione aziendale e ha poi seguito un master in management alla Bocconi di Milano.