Paola Egonu in vacanza con il nuovo fidanzato: è Michal Filip

Nuovo amore per Paola Egonu. La stella della pallavolo azzurra, a giudicare dalle foto pubblicate su Instagram, fa coppia con Michal Filip, giocatore polacco di 27 anni. In passato la Egonu, 23 anni, ha fatto coming out rendendo nota la relazione con una ragazza e spiegando di essere attratta dalle persone a prescindere dal genere. L'azzurra, che ha chiuso la stagione con il Cittadella, nella prossima annata indosserà la maglia del Vakifbank di Istanbul. In Turchia gioca anche Filip, pure lui nel ruolo di opposto, con il Develi Belediyespor.