Belen e Stefano De Martino pazzi d'amore: "Lei vuole un terzo figlio"

In un'estate in cui il gossip vive sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi (che hanno messo la parola fine alla loro unione lunga 20 anni), la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo il ricongiungimento, appare più unita e affiatata che mai. la loro, come lo è anche per Jennifer Lopez e Ben Affleck, è una vera e propria ode all'amore. La showgirl argentina ed il conduttore di 'Stasera tutto può succedere' sono stati paparazzati da Chi durante una breve fuga al mare, dove sono apparsi appassionati e gioiosi come non mai.