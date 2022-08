Shakira torna in Spagna: l'accordo con Piqué per il mese di agosto

A due mesi dall'annuncio della rottura Shakira e Piqué avrebbero trovato un accordo per il bene dei figli Milan e Sasha, che hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Dopo un breve viaggio negli Stati Uniti la popstar è rientrata a Barcellona: come fa sapere La Vanguardia i bambini trascorreranno tutto il mese di agosto insieme al padre. I piccoli vivranno nell'appartamento dove il calciatore abitava prima dell'incontro con la cantante. A settembre si trasferiranno a Miami: l'artista ha infatti deciso di lasciare la Spagna dove aveva traslocato per amore del difensore. Dopo un rifiuto iniziale Piqué ha acconsentito alla richiesta della sua ex compagna, certo che farà il possibile per il benessere dei suoi eredi.