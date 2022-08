Piqué: baci e abbracci con la nuova fidanzata davanti a Shakira!

Si complica la situazione tra Shakira e Piqué. In attesa di trovare un accordo per la custodia dei figli e la divisione dei beni in comune (tra cui un lussuoso jet privato al quale nessuno dei due vuole rinunciare), la cantante colombiana deve fare i conti con alcune "mancanze di rispetto" da parte dell'ex compagno. Il difensore del Barcellona starebbe vivendo una nuova storia d'amore con una ragazza più giovane. Secondo The Sun la fortunata si chiamerebbe Clara Chia Marti: tutti i suoi account social sarebbero stati rimossi per tutelare la sua immagine e non far circolare le sue foto.