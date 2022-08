"Piqué ha litigato con i genitori: colpa della nuova fidanzata"

È davvero un momento complicato per Gerard Piqué. Il giocatore non solo non avrebbe ancora trovato un accordo con Shakira sui figli Milan e Sasha ma avrebbe anche litigato con i suoi genitori. Il motivo? La madre e il padre del difensore non gradirebbero più di tanto la nuova relazione dello sportivo, quella con la giovane Clara Chia Marti . Quest'ultima avrebbe già conosciuto i nuovi suoceri ma l'incontro non sarebbe andato nel migliore dei modi.

I genitori di Piqué difendono Shakira

In oltre un decennio i genitori di Piqué hanno condiviso molto con Shakira e la madre del calciatore è stata l'unica amica della cantante a Barcellona. La casa dei famigliari di Gerard e quella in cui vive ancora oggi la popstar colombiana sono divise praticamente solo da una piscina. Come si legge sui magazine spagnoli la madre e il padre di Piqué non avrebbero approvato Clara e avrebbero suggerito al 35enne di non farsi vedere con altre donne in questo periodo.