Emma Watson, la lite furiosa con il fidanzato a Venezia: il gossip

Emma Watson sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Italia e pare che insieme a lei ci fosse anche il fidanzato Leo Robinton . La celebre coppia ha soggiornato al San Felice Hotel di Venezia che, stando alle indiscrezioni, si sarebbe rivelato teatro di una lite piuttosto accesa tra i due. I meglio informati riportano che la protagonista di Harry Potter , se ne sia andata lasciando i suoi effetti personali in piscina .

La storia d'amore tra Emma e Leo

Un fatto che ha destato certamente clamore, considerato che l'attrice ha sempr mantenuto molto riservata la sua vita privata. La Watson e Robinton stanno insieme dal 2019, quando furono sorpresi insieme e finirono su tutti i giornali. Leo è il rampollo di una importante famiglia e ha lavorato per diverso tempo come manager in un’azienda di Los Angeles legata al commercio legale di cannabis.