Grande Fratello Vip 7: doppio problema per Alfonso Signorini

La settima edizione del Grande Fratello Vip debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre. Per colpa delle elezioni politiche, però, il conduttore e autore Alfonso Signorini deve far fronte a un duplice problema. "Le normative anti-Covid, seppur allentate, sono ancora valide e il cast dovrà comunque rispettare un periodo di quarantena (circa cinque giorni) prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia", ha spiegato Dagospia.

Il ritorno del Grande Fratello Vip

"A soli sei giorni dal debutto ai concorrenti sarà permesso di uscire per andare a votare nelle rispettive città ma in questo modo sarà necessaria una nuova quarantena prima del rientro in Casa. Stesso discorso valido per chi entrerà nel reality giovedì 22 settembre durante la seconda puntata, a tre giorni dal voto", si legge ancora sul portale che fa anche notare che, salvo cambi di palinsesto dell'ultima ora, il GF Vip "dovrà sfidare il giovedì l'attesissimo confronto di Enrico Letta e Giorgia Meloni previsto in prime time su Rai 1".

"Umberto Smaila non ci sarà"

Dagospia ha inoltre rivelato che Umberto Smaila non farà parte del cast del Grande Fratello Vip come si vocifera da giorni. Non ci sarà neppure Rita Dalla Chiesa, che ha deciso di scendere in politica anziché rinchiudersi nella Casa più spiata d'Italia. Ad oggi è certo solo il nome di un concorrente, quello del costumista e opinionista tv Giovanni Ciacci.