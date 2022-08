Lady Diana, scoperte le sue ultime parole a 25 anni dalla morte

Il 31 agosto ricorre il venticinquesimo anniversario della morte di Lady Diana Spencer , principessa del Galles e madre di William e Harry. Un tragico incidente avvenuto a Parigi sotto il tunnel dell'Alma spezzò la vita dell'ex moglie del principe Carlo, che si trovava in compagnia di Dodi Al Fayed, all'epoca compagno della nobildonna inglese. A distanza di così tanti anni spuntano nuove indiscrezioni sull'accaduto.

Le ultime parole di Lady Diana

"Quando sono arrivato i suoi occhi erano aperti ed era cosciente", ha raccontato Xavier Gourmelon, uno dei primi vigili del fuoco intervenuto sul luogo dell'incidente. Poi ha rivelato quelle che dovrebbero essere state le ultime parole della principessa prima che perdesse conoscenza: "Mio Dio, cosa è successo?". Grazie ad un massaggio cardiaco fatto dal pompiere, Lady Di riuscì a rianimarsi ancora per poco.

La morte di Diana Spencer

"Ad essere sincero pensavo che sarebbe sopravvissuta. Per quanto ne sapevo, quando era in ambulanza era viva e mi aspettavo che vivesse. Ma poi ho scoperto che era morta in ospedale", ha rivelato l'uomo al Mirror a 25 anni di distanza. Il vigile del fuoco ha appreso dell'identità di Diana solo quando gli fu riferito dal medico dell'ambulanza. Lady Diana Spencer morì all'ospedale Pitie-Salpetriere a 36 anni.