"Michelle Hunziker vorrebbe riavvicinarsi a Trussardi ma lui..."

Altro che ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti: Michelle Hunziker starebbe pensando ancora a Tomaso Trussardi! A spifferarlo il settimanale Chi: pare che la conduttrice svizzera abbia tentato un riavvicinamento all'imprenditore ricevendo però un sonoro due di picche. Come si legge sul magazine "ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme ma per il momento per Tomaso non se ne parla".