Leonardo DiCaprio ha già una nuova fidanzata: confermata la regola dei 25

La notizia della rottura con Camila Morrone non ha fatto in tempo a fare il giro del web che Leonardo DiCaprio è stato già pizzicato in compagnia della nuova fidanzata. Il divo di Hollywood è stato paparazzato dal Daily Mail a St. Tropez con la modella ucraina 22enne Maria Beregova. A quanto pare le foto risalirebbero allo scorso luglio ma solo ora sarebbero finite nella redazione del tabloid inglese. Al momento non è chiaro se l'incontro con Maria, tra l'altro con un divorzio alle spalle, sia stata la causa che abbia portato Leo ad allontanarsi da Camila. Quel che è certo che è DiCaprio sembra rispettare la regola dei 25...