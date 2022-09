Piqué ha conosciuto i genitori della fidanzata Clara ma c'è un problema

Gerard Piqué non si nasconde più: da qualche settimana è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Clara Chia Marti, conosciuta un anno fa. Stando a quanto si legge su El Espanol il giocatore ha già conosciuto i genitori della 23enne, che ha assunto come organizzatrice di eventi nella sua società di investimenti. Il padre e la madre di Clara hanno subito accettato il difensore e hanno instaurato con lui un ottimo rapporto. C'è però un problema...

La richiesta dei genitori di Clara

A quanto pare l'eccessiva esposizione mediatica e lo scandalo dovuto alla rottura tra Piqué e Shakira, che ha visto Clara nei panni di terzo incomodo, hanno turbato parecchio la serenità della famiglia Marti. "Si sentono a disagio, vogliono continuare a vivere in maniera riservata e hanno chiesto a Piqué di non coinvolgerli in alcun modo", ha spiegato una fonte. Richiesta che lo sportivo sembra pronto a soddisfare sebbene abbia già iniziato a convivere con Clara: la giovane si è trasferita nell'appartamento che il calciatore aveva acquistato a Barcellona prima del suo incontro con la cantante colombiana.