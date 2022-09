Icardi al Galatasaray: le condizioni di Wanda Nara per vivere in Turchia

Wanda Nara avrebbe fatto delle richieste ben precise al Galatasaray per l'ingaggio di Mauro Icardi. Stando a quanto spifferato dalla giornalista Pia Shaw nel programma argentino LAM l'imprenditrice avrebbe pretesto delle garanzie in vista di un eventuale trasferimento a Istanbul, in Turchia. "Uno chef personale, scuole prestigiose per i figli, un hotel pagato fino a dicembre, una casa, sicurezza per lei e la sua famiglia e un autista disponibile 24 ore su 24", ha affermato la relatrice.