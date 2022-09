Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio: c'è la prima foto insieme

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato: Giulio Fratini. Da tempo si parla di questa liaison ma solo ora è arrivata la prima foto della nuova coppia grazie ai paparazzi di Diva e Donna. I due sono stati pizzicati al mare, in un momento di intimità e complicità. Elisabetta e Giulio hanno trascorso l'estate insieme: tra Forte dei Marmi e Noto, in un resort esclusivo della Sicilia. Al momento nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma neppure nessuna smentita. Secondo i beninformati la Gregoraci avrebbe conosciuto Fratini all'inaugurazione di un locale in Toscana.