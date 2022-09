Aurora Ramazzotti incinta: Signorini conferma la gravidanza

A poche settimane dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è raccontato nel corso di una intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato anche della gravidanza di Aurora Ramazzotti . In una sorta di mea culpa post pubblicazione, il direttore di Chi ha ammesso che non avrebbe pubblicato la notizia se avesse sapunto per tempo che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non era ancora al terzo mese.

Le parole di Signorini su Aurora

Alla domanda di quanto si sarà arrabbiata la Ramazzotti, il giornalista ha risposto: "Credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima". La notizia di Aurora in dolce attesa ha fatto lievitare non poco le vendite di Chi, mai però come Totti e Ilary. In tal senso le parole di Signorini sulla copertina più venduta quest'anno: "La separazione di Blasi e Totti. Abbiamo vissuto di rendita per tutta l'estate".