"Icardi e Wanda Nara di nuovo in crisi, lei molto vicina ad un altro"

"L-Gante e Wanda Nara condividono una profonda amicizia ... Qualche settimana fa hanno preso parte alla stessa festa. Non c'è stato nulla di scandaloso pubblicamente ma la loro complicità ha attirato l'attenzione, c'erano molte persone a quel party. Stando a quello che mi hanno detto lui sarebbe molto interessato a lei", ha aggiunto la relatrice. Al momento la notizia non é stata né confermata né smentita dai diretti interessati. In questo periodo la Nara sta facendo la spola tra l'Argentina, dove sta girando il programma tv Il cantante mascherato , e Istanbul, dove si è trasferita tutta la sua famiglia.

Chi è L-Gante

Vero nome Elian Angel Valenzuela, L-Gante è un rapper classe 2000. È nato e cresciuto in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, e ha debuttato nel mondo della musica a soli 15 anni. Come cantante è conosciuto principalmente nel suo Paese per le sue canzoni con testi molto forti. Il ragazzo è noto pure per i suoi numerosi tatuaggi tra cui molti sul volto. Nonostante la giovane età ha già una figlia nata da una relazione ormai conclusa.