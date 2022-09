Belen: furibonda lite in aeroporto, interviene la polizia

Caos all'aeroporto di Milano Linate a causa di Belen Rodriguez. Stando a quanto racconta il portale di gossip The Pipol, la soubrette avrebbe attaccato alcuni paparazzi presenti sul posto. “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”, avrebbe detto la moglie di Stefano De Martino. I fotoreporter avrebbero replicato che gli scatti a personaggi pubblici, anche se in aeroporto, sono consentiti.